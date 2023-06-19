Kahramanmaraş ve Malatya'da korkutan depremler! Gece saatlerinde sarsıntı yaşandı
Kahramanmaraş ve Malatya'da gece yarısı depremler meydana geldi. Depreme gece uykularında yakalanan vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan depremlerle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.
Kahramanmaraş ve Malatya'da 19 Haziran Pazartesi günü depremler meydana geldi.
Gece saatlerinde gerçekleşen depremlere vatandaşların büyük kısmı uykularında yakalandı. Kısa süreli panik yaşanmasına neden olan depremlerin ardındn herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
MALATYA 4,5 İLE SALLANDI
Malatya'daki deprem saat 03.30'da gerçekleşti. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı.
Mrkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan deprem yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2023
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/kuvDDwHjZ9
19.06.2023, 03:30:15 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
KAHRAMANMARAŞ'TA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan deprem ise saat 04.21'de meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 3,9 olarak açıklanan depremin yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2023
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/uxAtBgtDhu
19.06.2023, 04:21:34 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Anadolu Ajansı