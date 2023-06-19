Kahramanmaraş ve Malatya'da korkutan depremler! Gece saatlerinde sarsıntı yaşandı

Kahramanmaraş ve Malatya'da 19 Haziran Pazartesi günü depremler meydana geldi.

Gece saatlerinde gerçekleşen depremlere vatandaşların büyük kısmı uykularında yakalandı. Kısa süreli panik yaşanmasına neden olan depremlerin ardındn herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

MALATYA 4,5 İLE SALLANDI

Malatya'daki deprem saat 03.30'da gerçekleşti. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı.

Mrkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan deprem yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan deprem ise saat 04.21'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 3,9 olarak açıklanan depremin yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.