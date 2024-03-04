Kahramanmaraş yine sallandı!

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem 4,4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu belirtildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4,7 olduğunu duyurdu. Kandilli'den yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Afşin-Binboğa olduğu belirtildi. Depremin yerin 1,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.