Kahramanmaraş yine sallandı!

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,4 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş yine sallandı!
Kahramanmaraş yine sallandı!
Editör: Uğur Çam
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Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem 4,4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu belirtildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4,7 olduğunu duyurdu. Kandilli'den yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Afşin-Binboğa olduğu belirtildi. Depremin yerin 1,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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# Kahramanmaraş # deprem # AFAD
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