Kahramanmaraş yine sallandı!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,4 olarak açıkladı.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem 4,4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu belirtildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-04
Saat:11:26:04 TSİ
Enlem:38.20889 N
Boylam:37.40806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WgdNgyJqrB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,7 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4,7 olduğunu duyurdu. Kandilli'den yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Afşin-Binboğa olduğu belirtildi. Depremin yerin 1,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 4, 2024
BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/NPLYvIaoqR
04.03.2024, 11:26:00 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 1.3 km#Kandilli