Kahramanmaraş'da Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan 3 çocuk tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen suça sürüklenen 3 çocuk, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında Atatürk’e hakaret içerikli video paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

"Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi’nde, 15 Ocak’ta sosyal medya platformlarından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu içerikleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk yakalanmış, haklarında 5816 Sayılı 'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılmıştır." 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Adliyesi’ne sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

