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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 98. yılı

Kahramanmaraş, düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı. Etkinlikler kapsamında bir asırlık kurtuluş coşkusunun anlatıldığı Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi'nin açılışı da yapıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 98. yılı
Kahramanmaraş düşman işgalinden kurutuluşunun 98'inci yılını coşku ile kutladı. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde düzenlenen tören 40 misafir ülkenin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. 

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşu canlandırıldı. Yöresel kıyafetleri ile gösteri düzenleyen folklor ekibi büyük beğeni topladı. 

Etkinlikler kapsamında Kurtuluş savaşındaki mücadelesi ile "Kahraman" ünvanı alan Kahramanmaraş'ın anlatıldığı "Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi"nin de açılışı yapıldı.

Açılısını  AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç birlikte yaptı.

Büyükşehir Belediyesi kutlamaların yapıldığı meydanda 20 bin vatandaşa etli pilav ve ayran ikram etti.


HABER: OSMAN ERBİL
ulusal.com.tr
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orhan - 2 saat önce
gün gelecek Türk milleti ortadoguyu düsman isgalinden kurtulusunun bayramini kutlayacak, tüm ulus Tük milletine saygi ile bakacak.
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