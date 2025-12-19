Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür’den ilk açıklama
Kahramanmaraş Göksun’da meydana gelen 4,2’lik deprem sonrası Naci Görür’den açıklama geldi
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen sarsıntı AFAD tarafından kaydedildi. 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarının durumuna ilişkin teknik değerlendirmesini paylaştı.
AFAD verilerine göre sarsıntı, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.19’da yerin 10,82 kilometre derinliğinde meydana geldi. Göksun merkezli deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
6 ŞUBAT DEPREMLERİ’NDE KIRILMAYAN YERLER...
Deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği fay zonlarına dikkat çekti. Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında"