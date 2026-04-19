Kahramanmaraş'ta okul saldırısı soruşturması: İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Kahramanmaraş, 9’u öğrenci ve 1’i öğretmen olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından başlatılan idari ve adli soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır."