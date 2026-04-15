Kahramanmaraş’ta okula saldırı: Saldırganın babası gözaltında

Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babasına ait silahlarla 5'inci sınıf öğrencilerine rastgele ateş açmasının ardından, eski emniyet müfettişi olan baba U.M. gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
Olay, Kahramanmaraş'ta eğitim veren Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun 8'inci sınıfında eğitim gören İsa Aras Mersinli, binaya babasına ait silahlarla giriş yaptı. Silahlarla birlikte 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü bir dersliğe giren saldırgan, sınıfın içinde rastgele ateş açtı.

ESKİ EMNİYET MÜFETTİŞİ BABA GÖZALTINDA

Saldırının hemen ardından güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Haber Global'e göre, yapılan araştırmalar sonucunda, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin kullandığı silahların babası U.M.'ye ait olduğu belirlendi. U.M.'nin eski bir emniyet müfettişi olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş silahlı saldırı
