Kahramanmaraş’ta ortaokulda silah sesleri

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silah sesleri duyuldu. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine eğitim kurumuna hızla polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, okulun çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yaşanan silahlı olayın aydınlatılması amacıyla ekiplerin olay yerindeki detaylı incelemeleri halihazırda sürüyor.

CAN KAYBI BULUNUYOR

Süreçle ilgili son durumu paylaşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada "Maalesef can kaybı var" ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...