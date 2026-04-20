Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8 öğrenci, 1 öğretmen ve saldırganın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından eğitime verilen 4 günlük ara sona erdi.
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı sonrasında eğitime verilen 4 günlük aranın ardından öğrenciler yeniden okullarına döndü.
Toplam 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırgan öğrencinin de öldüğü olayın ardından il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmişti.
ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULA NAKLEDİLDİ
Alınan karara göre, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri eğitimlerine Şehit Tebernuş Ortaokulu binasında öğlenci olarak devam edecek.
Şehit Tebernuş Ortaokulu'nun mevcut öğrencileri ise kendi okullarında sabahçı grubu olarak eğitimlerini sürdürüyor.
Eğitime yeniden başlanan ilk günde Şehit Tebernuş Ortaokulu bahçesinde, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler anısına özel bir anma programı gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Tören sırasında okul bahçesini dolduran öğrenciler, okunan dualara ellerini semaya açarak hep birlikte 'amin' dedi.
Düzenlenen anma programının tamamlanmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek eğitim öğretime kaldıkları yerden yeniden başladı.