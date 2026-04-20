Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8 öğrenci, 1 öğretmen ve saldırganın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından eğitime verilen 4 günlük ara sona erdi.

Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi - Resim: 1

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı sonrasında eğitime verilen 4 günlük aranın ardından öğrenciler yeniden okullarına döndü.

Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi - Resim: 2

Toplam 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırgan öğrencinin de öldüğü olayın ardından il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmişti.

Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi - Resim: 3

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULA NAKLEDİLDİ

Alınan karara göre, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri eğitimlerine Şehit Tebernuş Ortaokulu binasında öğlenci olarak devam edecek.

Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi - Resim: 4

Şehit Tebernuş Ortaokulu'nun mevcut öğrencileri ise kendi okullarında sabahçı grubu olarak eğitimlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi - Resim: 5

Eğitime yeniden başlanan ilk günde Şehit Tebernuş Ortaokulu bahçesinde, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler anısına özel bir anma programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi - Resim: 6

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Tören sırasında okul bahçesini dolduran öğrenciler, okunan dualara ellerini semaya açarak hep birlikte 'amin' dedi.

Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendi - Resim: 7

Düzenlenen anma programının tamamlanmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek eğitim öğretime kaldıkları yerden yeniden başladı.

Kahramanmaraş okula saldırı