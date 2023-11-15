Kahramanmaraş’ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Roma Dönemine Ait Materyaller Bulundu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri'nin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma Dönemi’ne ait çeşitli materyaller ele geçirildi...

Kahramanmaraş’ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Roma Dönemine Ait Materyaller Bulundu
Kahramanmaraş’ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma Dönemi’ne ait çeşitli materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler Hakkında İşlem Başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait sikke, taş, metal obje, kılıç ve çömlek, 3 altın ayar suyu, 3 mercek, 1 tarihi eser arama amaçlı el detektörü, 1 dijital tartı, 1 yer altında boşluk ve metal bulmaya yarayan el ile kullanılan metal çubuk ele geçirdi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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