Kahramanmaraş'ta transformatör merkezinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan transformatör merkezinde bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ta transformatör merkezinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
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Olay, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü'ne bağlı Andırın Transformatör Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkezde bakım ve onarım çalışması yapan B.O.D. ile Mehmet Ünal Tatlı'nın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamada ağır yaralanan B.O.D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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