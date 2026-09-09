Kahramanmaraş'ta vicdanları sızlatan görüntü: Sokak köpeğini traktörün arkasına bağlayıp sürükledi

Olay, Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak köpeğinin traktöre bağlanarak sürüklendiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte bölgede infial yaşandı. Görüntüler kısa sürede jandarma ekiplerinin dikkatini çekti ve konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ H.Ç. YAKAYI ELE VERDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda, köpeği traktörünün arkasına bağlayarak sürüklediği görüntülere yansıyan kişinin H.Ç. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri şüpheliyi bugün yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan H.Ç. hakkında olayla ilgili işlem başlatıldı. Şüpheli hakkında yürütülen adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.