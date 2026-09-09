Kahramanmaraş'ta vicdanları sızlatan görüntü: Sokak köpeğini traktörün arkasına bağlayıp sürükledi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir kişi, sokak köpeğini traktörünün arkasına bağlayarak sürükledi. Anların kamera görüntülerine yansımasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit etti.
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Olay, Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak köpeğinin traktöre bağlanarak sürüklendiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte bölgede infial yaşandı. Görüntüler kısa sürede jandarma ekiplerinin dikkatini çekti ve konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİ H.Ç. YAKAYI ELE VERDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda, köpeği traktörünün arkasına bağlayarak sürüklediği görüntülere yansıyan kişinin H.Ç. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri şüpheliyi bugün yakalayarak gözaltına aldı.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Gözaltına alınan H.Ç. hakkında olayla ilgili işlem başlatıldı. Şüpheli hakkında yürütülen adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.