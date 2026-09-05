Kahramanmaraş'taki okul katliamı davasında karar! Anne tahliye edildi

Saldırıyı gerçekleştiren ve olay sırasında ölen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin anne ve babasının yargılandığı davanın 15 saati aşan ilk duruşmasında mahkeme heyeti, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar sonrası adliye koridorları ve bahçesinde tansiyon yükselirken, kurban yakınları karara isyan etti.

15 SAATLİK DURUŞMADA KAN DONDURAN İHMALLER ZİNCİRİ ANLATILDI

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve gece yarısını geçen duruşmada dinlenen uzman tanıklar, saldırgan çocuğun geçmişine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Emniyet psikoloğu D.Ö., babanın sınav süreci için düzenli görüşmeye geldiğini ancak aralık ayından sonra seansları kestiğini, olaydan bir hafta önce karşılaştıklarında ise çocuğa otizm teşhisi konulduğunu söylediğini aktardı.

Özel bir klinikte görevli psikolojik danışman F.B., ailenin resmi kayıt tutulmaması ve fatura kesilmemesi yönünde ısrarcı olduğunu, bu nedenle kayıtsız işlem yaptıklarını ifade etti.

Saldırganla görüşen psikolog Y.G., çocuğun yaşıtlarını "cahil" olarak nitelendirdiğini ve ailesine dair sorular karşısında tamamen tıkanıp sustuğunu beyan etti.

Rehberlik öğretmeni E.İ., çocuğun 8. sınıfta okul çantasıyla kendini boğmaya çalıştığını, ağlama krizleri geçirdiğini ve bu tehlikeli durumu aileye bildirdiğini mahkemeye sundu.

Tıp Fakültesi Hastanesi hekimi N.E.S. ise EKG çekimi esnasında çocuğun kollarındaki jilet ve kalemtraş kesiklerini fark ettiklerini, durumu derhal adli vaka olarak bildirdiklerini ve başmüfettiş olduğunu belirten babanın gelmesi üzerine çocuğu teslim ettiklerini açıkladı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ, MAHKEME ANNEYİ SERBEST BIRAKTI

Duruşma savcısının her iki sanığın da tutukluluk halinin sürmesi yönündeki mütalaasına rağmen mahkeme heyeti, anne Peyman Pınar Mersinli'nin adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Heyet, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun devamına hükmederek bir sonraki duruşmayı 4 Aralık tarihine erteledi.

AİLELER VE AVUKATLAR ADLİYE ÖNÜNDE KARARA İTİRAZ ETTİ

Tahliye kararı, evlatlarını kaybeden aileler ve müşteki avukatları tarafından sert dille eleştirildi.

Hayatını kaybeden Ayla öğretmenin avukatı Özcan Kara, karara derhal itiraz edeceklerini, tahliye yönünde oy kullanan heyet üyeleri hakkında reddihakim talebinde bulunacaklarını belirterek kararı "hukuk skandalı" olarak niteledi.

Şehit öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, tek amaçlarının benzer faciaların önüne geçmek ve adaletin tesisi olduğunu vurguladı.

Öğrenci Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Şişik ise tanıkların duruşma boyunca annenin ağır ihmallerini aktardığını belirterek, evlatlarını toprağa veren aileler olarak tahliye kararını kabul etmediklerini dile getirdi.

İDDİANAMEDEKİ AĞIR SUÇLAMALAR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik suçlamalar şöyle yer alıyor:

Baba Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 öğrenciye yönelik "olası kastla yaralama" ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından ceza isteniyor.

Tahliye edilen anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla hapis cezası talep ediliyor.