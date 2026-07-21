Kahramanmaraş'taki okul katliamı iddianamesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya dair yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 9 öğrenci ile 1 öğretmenin ölümü, 15 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın hukuki dosyası, katliama giden süreçteki tüm detayları gün yüzüne çıkardı.

KANLI KORİDORDA 84 KOVAN

Olay yeri inceleme ekiplerinin raporlarına göre, okulun birinci katındaki koridor ile iki sınıfta yoğun kan izleri ve doku parçaları tespit edildi. Saldırının ardından koridorun sonunda 5 tabanca, 2 boş şarjör ve silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulundu. Alan genelinde toplam 84 kovan toplandı. Kriminal laboratuvar incelemelerinde, maktul ve yaralılara isabet eden mermilerin olay yerinde bulunan bu silahlardan ateşlendiği kesinleşti.

İddianamede, saldırıda kullanılan silahların failin babası Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu belirtildi. Baba Mersinli'nin savcılık ifadesinde, oğlunun silahlara olan merakı üzerine aralarında geçen diyaloğa yer verildi. Babanın oğluna, "Türk töresinde silah kutsaldır, ileri de emekli olduğumda büyüdüğünde sana miras olarak bir silah bırakırım" dediği ortaya çıktı. İfadede ayrıca, İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya ve bilgisayarını İngilizce kullandığı, baba Uğur Mersinli'nin ise İngilizce bilmediği için bu cihazları kontrol edemediği bilgisi yer aldı.

SİLAHLARI YATAĞA DİZİP FOTOĞRAFLADI

Fail İsa Aras Mersinli'nin dijital materyallerinde yapılan geriye dönük incelemeler, katliamın hazırlık aşamasını belgeliyor. Cep telefonu kayıtlarında, olaydan bir gün önce 14 Nisan 2026'da eylemde kullanılan silahları yatağın üzerine dizerek fotoğrafladığı belirlendi. Şanlıurfa Siverek'teki bir okul saldırısına ait haber görüntülerinin ve çok sayıda şiddet içerikli videonun telefonunda arşivlendiği saptandı.

Bilgisayarında yer alan Roblox isimli oyun yazılımında, oyun kullanıcısının görünüş itibarıyla okul ve sınıf, kütüphane, kafeterya gibi okul bölümlerini andıran yapılar içerisinde silahsız ve kendisini savunamayacak kişileri öldürdüğü tespit edildi. Tarayıcı geçmişi incelendiğinde, şiddet ve ölüm içerikli videolar izlemek amacıyla farklı sitelere giriş yaptığı, el yapımı bomba üretimi ve geçmişte farklı ülkelerde gerçekleşen okul saldırıları hakkında araştırmalar yaptığı belirlendi.

Mersinli'nin, farklı ülkelerde okul saldırısı gerçekleştiren kişilerin ekran görüntülerini bilgisayarına kaydederek kendi fotoğraflarıyla yan yana getirdiği saptandı. ABD'de okul saldırısı gerçekleştiren Eric Harris'in manifestosunu ve silahlı saldırı eylemleri ile ilgili motivasyon artırıcı videoları bilgisayarına indirdiği dosyada yer aldı. Failin ayrıca, yurt dışındaki farklı sosyal medya platformlarında iletişim kurduğu kişilere Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı gerçekleştireceğini önceden anlattığı anlaşıldı.

Terör ve istihbarat birimlerinin hazırladığı araştırma raporlarında, eyleme iştirak eden başka bir kimseye rastlanmazken, failin herhangi bir terör ya da suç örgütüyle iltisakı veya irtibatı bulunmadı.

WHATSAPP GRUBUNA "OKULU BASACAĞIM" YAZMIŞ

Dosyadaki tanık beyanlarına göre Mersinli, olaydan önce arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda okulu basmayı planladığını yazdı, ABD'deki okul saldırılarına ilişkin videolar paylaştı ve silahlara olan ilgisinden bahsetti. Tanıklar, failin okul saldırısı videoları izlemesi ve bu paylaşımlarıyla ilgili durumu olaydan aylar önce okulun rehber öğretmenine bildirdiklerini ifade etti.

AİLE PSİKİYATRİ KAYDINI SİSTEMDE İSTEMEDİ

Anne Peyman Pınar Mersinli'nin, olaydan iki gün önce eşine gönderdiği "Aras'a psikiyatrdan randevu alır mısın canım" mesajı tespit edilerek dosyaya eklendi. Ayrıca okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, aylar önce aileye öğrencinin sınıfta kendisini boğmaya çalıştığını bildiren yazılı bir mesaj gönderdiği ve bu mesajın da deliller arasında olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından savcılığa sunulan kayıtlara göre, fail eğitim hayatı boyunca rehber öğretmenlerle toplam 32 kez bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin 2'si ilkokul ikinci sınıfta, 1'i ilkokul dördüncü sınıfta, 22'si ortaokul beş ve altıncı sınıfta, 7'si ise yedi ve sekizinci sınıfta yapıldı. MEBBİS E-Rehberlik Modülü kayıtlarında, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu değerlendirilen fail için 3 Kasım 2022 ve 2 Nisan 2024 tarihlerinde velisine hastane sevki konusunda resmi bilgilendirme yapıldığı saptandı. Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemede velinin hastaneye herhangi bir başvuruda bulunmadığı belirlendi.

Okulda baygınlık geçiren Mersinli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada kendisine kesici aletle zarar verdiği anlaşıldı. Müdahale eden doktorun düzenli çocuk psikiyatrisi takibi ve tedavi önerisinde bulunduğu, ancak ailenin bu önerileri yerine getirmediği kaydedildi. İddianamedeki değerlendirmelerde, hem devlet hastanesi hem de özel danışmanlık merkezindeki uzmanların psikiyatrik destek uyarılarına rağmen ailenin çocuğu tedaviye yönlendirmediği ve psikiyatri kaydının resmi sisteme işlenmesini istemedikleri vurgulandı.