Kahramanmaraş'taki okul katliamında şok gerçek! İşte ayrıntılar

TBMM bünyesinde kurulan Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun sahada tamamladığı 3 günlük incelemelerin ardından, katil zanlısı çocuğun ilkokul 2'nci sınıftan bu yana ağır psikolojik sorunlar yaşadığı ve tam 32 kez okul rehberlik servisine sevk edildiği ortaya çıktı.

AİLE TÜM SİNYALLERE KAYITSIZ KALMIŞ: "KENDİ ELİNİ KALEMLE OYMUŞ"

Katliamda hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi Bayram Nabi Şişik’in babası İsmail Şişik, TBMM Komisyonu'na verdikleri ifadelerin ardından yaptığı açıklamada dehşet verici detaylar paylaştı. Katil zanlısı İsa Aras Mersinli'nin çocukluğundan beri çevresine ve kendisine zarar veren siber ve fiziki şiddet eğilimleri olduğunu vurgulayan acılı baba, ailenin katliama giden yolu nasıl izlediğini şu sözlerle anlattı:

"Bu cani çocuk 32 kere rehberlik hocası tarafından ailesine bildirildiği halde, RAM’a (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) gönderilmesi gerektiği, tedavi edilmesi gerektiği vurgulandığı halde aile buna tamamen kayıtsız kalmış. Gereğini yapmamalarından mütevellit bu katliamı gerçekleştirdi. Defaatle kendisine zarar vermiş bu çocuk; kendi elini kalemle oymuş ve henüz 5'inci sınıftayken çantanın askısıyla kendi boğazını sıkmaya çalışmış. İlkokuldan beri ağır problemleri olan bir çocuk."

MECLİS KOMİSYONU KAHRAMANMARAŞ'TA 53 KİŞİYİ DİNLEDİ

Saldırıyı tüm detaylarıyla araştırmak ve benzer okul baskınlarının önüne geçecek yasal tescil mekanizmalarını kurmak adına şehre gelen TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, 3 günlük yoğun mesaisini tamamladı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon; katliamın yaşandığı okulda siber ve fiziki incelemeler yaptıktan sonra tam 13 saat aralıksız çalışarak mülki amirler, okulun eski ve yeni idarecileri, emniyet psikologları, yaralı yavruların siber tedavi süreçlerini yöneten hekimler ve evlatlarını kaybeden aileler dahil olmak üzere toplam 53 kişiyi dinleyerek ifadelerini zabıt altına aldı.

"DÜNYADAKİ BENZER KATLİAMLARI YAPANLARIN PROFİLLERİNİ PAYLAŞMIŞ"

Olayın adli boyutunun Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinlemesine yürütüldüğünü, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı başmüfettişlerinin ise ihmal tescili için görevde olduğunu belirten Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, katilin siber dünyadaki karanlık izlerine de dikkat çekerek şu kritik açıklamayı yaptı:

"Burada 32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var. Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinden dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımlarıyla ilgili olaylar var. Kimler suçlu, kimlerin bu konuda ihmali, kastı varsa bunu adli teşkilatımız ortaya çıkaracak. Biz de Ankara'ya döndüğümüzde tüm tutanakları değerlendirip sendika temsilcilerini ve uzmanları dinleyerek Meclis'e çözüm raporumuzu sunacağız."

AİLELERDEN MECLİS'E İKİ BÜYÜK TALEP: "SINIRSIZ SİLAHLANMA YASAKLANSIN"

Evlatlarını sınıfta ders işlerken kaybeden acılı aileler, TBMM Komisyonu'ndan iki hayati talebin yasalaşmasını istedi. Birincisi, çocuklarının devlet güvencesi altındaki okul sırasında, öğretmenleri başındayken can vermesi sebebiyle hukuken "şehit" sayılması; ikincisi ise sivil hayattaki sınırsız silahlanma kanunlarının ve evlerdeki gevşek silah muhafaza kurallarının tamamen yasaklanarak en ağır siber ve fiziki denetimlere tabi tutulması oldu.