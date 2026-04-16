Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını bildirdi. Olayın ardından başlatılan adli süreç, Emniyet birimlerinin topladığı deliller ve dijital materyallerin incelenmesiyle devam ediyor.

WHATSAPP PROFİLİNDE ELLIOT RODGER İZİ

EGM'nin NSosyal hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre, silahlı saldırıya yönelik incelemeler kapsamında saldırganın dijital geçmişi mercek altına alındı. Soruşturma aşamasında yapılan ilk tespitlerde, İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde, 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir silahlı saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığı ortaya çıktı.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda olay yeri incelemelerinin tamamlandığı belirtildi. Hem saldırganın yaşadığı evde hem de babasının aracında aramalar gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, şüphelinin babasının tutuklanma sürecine ve soruşturmanın detaylarına ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."