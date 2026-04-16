Kahramanmaraş'taki okul saldırganının kesin ölüm nedeni açıklandı

Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen ve olayın ardından etkisiz hale getirilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin kesin ölüm sebebi açıklandı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının kesin ölüm nedeni açıklandı
Kahramanmaraş'ta kendi okuluna silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ölümüne ilişkin yürütülen resmi incelemeler sona erdi.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin kesin ölüm nedenini tespit etmek amacıyla oluşturulan uzman heyet, otopsi işlemlerini tamamlayarak raporunu sundu.

ADLİ TIP HEYETİ SON NOKTAYI KOYDU

Ölü muayene ve otopsi işlemleri; iki adli tıp uzmanı, bir otopsi teknikeri ve işlemleri kayıt altına almakla görevli iki kameraman bilirkişisinden oluşan bir heyet tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerde, İsa Aras Mersinli'nin sağ bacağında bir adet kesici ve delici alet yarası tespit edildi.

Cilt, cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının keskin nitelikte olduğu, kişinin ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldı.

