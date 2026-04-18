Kahramanmaraş'taki okul saldırısı failinin 'ölmediği' iddialarına DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş’taki saldırının failinin ölmediği iddialarını yalanladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı failinin 'ölmediği' iddialarına DMM'den açıklama
Yayınlanma:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırısının failine yönelik sosyal medyada ve dijital platformlarda yayılan "ölmedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçlerin eksiksiz tamamlandığı belirtilerek, şahsın 16.04.2026 tarihinde gömüldüğü bilgisi paylaşıldı. Resmi kayıtların bu gerçeği belgelediği ifade edilirken; aksini iddia eden paylaşımların "toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyeti" olduğu belirtildi.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden içerik sorumluları hakkında yasal süreçlerin başlatıldığını bildiren DMM, vatandaşların bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını ve yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar etmelerini rica etti.

