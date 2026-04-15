Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 4 can kaybı 20 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda, biri öğretmen üçü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybett

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda, biri öğretmen üçü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın da yaşamını yitirdiği olayda 20 kişi yaralanırken, adli ve idari birimler sürece dair çok yönlü soruşturma başlattı.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 8’inci sınıf öğrencisi bir fail yanındaki silahlarla sınıflara girerek ateş açtı. Kahramanmaraş Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalarda, saldırının ardından bölgede güvenlik ve sağlık koridoru oluşturulduğu bildirildi.

OLAYIN AYRINTILARI VE FAİLİN KİMLİĞİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in paylaştığı verilere göre, saldırganın eski bir emniyet mensubu olduğu öğrenilen babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula giriş yaptığı tespit edildi. Sırt çantasında taşıdığı silahlarla hedef gözetmeksizin iki sınıfa giren failin, olay sırasında ateşli silahla yaşamına son verdiği ya da kargaşa anında vurulduğu değerlendiriliyor. Saldırganın babası Uğur Mersinli, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU VE BAKANLIKLARIN MÜDAHALESİ

Saldırıda yaralanan 20 kişiden 4’ünün durumunun kritik olduğu ve cerrahi operasyon süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olayı tüm boyutlarıyla tetkik etmek üzere 4 bakanlık başmüfettişinin görevlendirildiğini duyururken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölgede psikososyal destek ekiplerinin konuşlandırıldığını açıkladı.

ADLİ SORUŞTURMA VE YAYIN YASAĞI

Adalet Bakanlığı, saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Başsavcı vekili ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Soruşturmanın selameti ve kamu düzeninin korunması amacıyla olayla ilgili yayın yasağı kararı getirildi. Adli merciler, silahların okula sokulma süreci ve güvenlik zafiyeti iddialarını kapsayan teknik incelemelerini sürdürüyor.

