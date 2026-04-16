Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırının ardından hastanede tedavi gören Yusuf Tarık Gül isimli öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu gelişmeyle birlikte, 17 öğrencinin de yaralandığı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Silahlı saldırı esnasında kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden diğer öğrencilerin isimleri ise Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil olarak açıklanmıştı. Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Yusuf Tarık Gül ile birlikte ölen öğrenci sayısı 8'e çıkmış oldu. Olayı gerçekleştiren saldırgan İsa Aras Mersinli de saldırı sırasında hayatını kaybetmişti.

Okul saldırısında yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ve öğrencileri için bugün Kahramanmaraş'ta cenaze törenleri düzenlenecek. Cenazeler, kılınacak namazların ve düzenlenecek törenlerin ardından kentte defnedilecek.

Gerçekleştirilecek cenaze programına devletin üst kademesinden katılım sağlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın cenaze törenlerine katılması bekleniyor.