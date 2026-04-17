Kahramanmaraş'taki okul saldırısında rehber öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: “Ekran bağımlılığı vardı, okula gelmek istemezdi”

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'nde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'nda çarşamba günü 1 öğretmen ile 9 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının detayları netleşiyor. Polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silahla okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ile cesedini teşhis eden rehber öğretmenin resmi ifadesi gün yüzüne çıktı.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Saldırının ardından hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli'ye yapılan tıbbi incelemelerin sonuçları adli tıp birimleri tarafından otopsi raporuna işlendi. Hazırlanan raporda, Mersinli'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasına bağlı olarak geliştiği belirtildi. Bu yaralanmanın büyük damar tahribatına yol açtığı ve ölümün, bundan kaynaklanan dış kanama sonucunda meydana geldiği değerlendirildi.

''EKRAN BAĞIMLILIĞI VARDI''

Mersinli'nin cesedini teşhis eden Ayser Çalık Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ejder İ.'nin soruşturma kapsamında alınan ifadesi de dosyaya girdi. İsa Aras'ı 5'inci sınıftan bu yana tanıdığını belirten Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumuna, okul yaşantısına ve olay anında yaşanan karmaşaya dair tüm detayları aktardı.

Rehber Öğretmeni Ejder İ., failin geçmiş durumu, silah seslerinin duyulması ve saldırganın derdest edilme sürecini ifadesinde şu sözlerle anlattı:

"Öğrenci ile ilgili ailesiyle de sürekli görüştük. Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi. Olay saatinde ben okuldaydım. Üst katlardaki sınıfların düzenini sağlıyordum. Üst katta iken bir anda 'tak tak' diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının 'trafo patladı' dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım. Sonra tekrar yukarı çıktım. O esnada ses kesilmişti. Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yere düştü. Ben o esnada oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere, yaralılara bakmaya gittim. 2 tane yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum"