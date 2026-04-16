Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detaylar: Facianın büyümesini aşçı baba engelledi

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak görev yapan Necmettin Bekçi'nin saldırganı durdurduğu ortaya çıktı.

CAMLARDAN ATLAYAN ÖĞRENCİLERİ GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜ

Olay günü evinde dinlenen Necmettin Bekçi, ilk etapta duyduğu seslerin yakındaki bir inşaattan geldiğini düşündü. Seslerin giderek artması üzerine balkona çıkan Bekçi, öğrencilerin panik halinde okulun camlarından atlayarak kaçtığını gördü. Duyduğu seslerin okuldan gelen silah sesleri olduğunu anlayan Bekçi, hiç tereddüt etmeden olay yerine yöneldi.

Okulun arka kapısından binaya giren Bekçi, merdivenlerde öğretmenler ve görevlilerin saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştığını fark etti. O an hiçbir şey düşünmeden müdahaleye katılan Bekçi, saldırganın kaçmasını engellemek için mücadele verdi.

"AMACIM ONUN KAÇMASINI VE BAŞKALARINA ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMEKTİ"

İfadesinde o anları anlatan Bekçi, saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biri olduğunu belirtti. Saldırganın kurtulup olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirten Bekçi, o esnada eline geçirdiği bir bıçakla şahsın kaçışını durdurmak için hamle yaptı. Bekçi, emniyette verdiği ifadede olayın o anlarını, "Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" sözleriyle anlattı.

Müdahale sırasında çevredeki bazı velilerin öfkeyle saldırgana yöneldiği, ancak Bekçi'nin soğukkanlılığını kaybetmeden şahsı zapt etmeye devam ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırganı Bekçi'den teslim aldı.

SALDIRGANI POLİSE TESLİM EDİP YARALI ÖĞRENCİLERE KOŞTU

Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından Bekçi bu kez yaralı öğrenciler için seferber oldu. Polis ekiplerine teslim ettiği saldırganın ardından sınıflara yönelen aşçı baba, diğer vatandaşlarla birlikte yaralı çocukları kurtarmak için mücadele etti.

Kendi çocuklarını da panik içinde arayan Bekçi, kızını okuldan alırken oğlunun silah sesleri sırasında tuvalete saklanarak hayatta kaldığını öğrendi.