Kahramanmaraş'taki ortaokul katliamında iddianame çıktı: Anne ve baba için istenen ceza belli oldu

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kahramanmaraş'taki ortaokul katliamında iddianame çıktı: Anne ve baba için istenen ceza belli oldu
Yayınlanma:

 Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; saldırıyı gerçekleştiren öğrenci İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli hakkında ölen 10 kişi yönünden 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaralanan öğrenciler için 30 yıla kadar hapis, anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 4 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

OKUL 32 KEZ UYARMIŞ, AİLE HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE POLİGONA GÖTÜRMÜŞ

Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın ailesinin avukatı Özcan Kara, iddianameye yansıyan çarpıcı ihmalleri ve delilleri kamuoyuyla paylaştı:

32 Kez Resmi Bildirim Yapıldı: Okul yönetiminin, fail İsa Aras Mersinli'nin psikolojik durumunun iyi olmadığına dair aileye tam 32 kez yazılı ve sözlü bildirimde bulunduğu, ancak ailenin çocuğu hiçbir psikiyatrik tedavi ya da hastane sürecine yönlendirmediği saptandı.
Poligonda Atış Eğitimi: Ailenin tıbbi yardım almak yerine çocuğa poligonda atış eğitimi aldırdığı dosyadaki tespitler arasına girdi.
"Maraş Sandığı" Savunması Çöktü: Baba Uğur Mersinli'nin ifadesinde "Evdeki 7 silahı kilitli Maraş sandığında muhafaza ediyordum" iddiası bilirkişi incelemesiyle yalanlandı. Sandığın yalnızca 1 adet silah alabilecek kapasitede olduğu, silahların evde tamamen korumasız ve açıkta bırakıldığı belirlendi.

BABANIN 10 GAYRİMENKULÜNE İHTİYATİ HACİZ KONULDU

Açılan ceza davasının yanı sıra mağdur ailelerin başlattığı hukuk mücadelesi kapsamında mali tedbirler de devreye alındı. Avukat Özcan Kara, baba Uğur Mersinli’nin Mersin’de bulunan 10 adet gayrimenkulüne ve banka hesaplarına tazminat davası kapsamında ihtiyati haciz şerhi işletildiğini duyurdu.

Az önce deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Az önce deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Yurt
Kahramanmaraş katliam
Günün Manşetleri
Yeşil Vatan'ı yakanlara ağır ceza!
Ortaokul katliamında iddianame çıktı
34,7 milyon araç sahibine müjde
TÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
Resmi Gazete'de kritik atama kararları yayımlandı!
Lark Adası saldırısı sonrası tansiyon tavan yaptı: "Korkuyla bekleyin
Sel ve su baskını riski: İşte o iller
30 Ağustos
Başbakan Üstel: "Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi
Batman'da spor salonunun saunasında yangın
Çok Okunanlar
Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak
Altında haftanın ilk gününde şok düşüş! Altında haftanın ilk gününde şok düşüş!
Sel ve su baskını riski: İşte o iller Sel ve su baskını riski: İşte o iller
8 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?