Kahramanmaraş'taki ortaokul katliamında iddianame çıktı: Anne ve baba için istenen ceza belli oldu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; saldırıyı gerçekleştiren öğrenci İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli hakkında ölen 10 kişi yönünden 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaralanan öğrenciler için 30 yıla kadar hapis, anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 4 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

OKUL 32 KEZ UYARMIŞ, AİLE HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE POLİGONA GÖTÜRMÜŞ

Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın ailesinin avukatı Özcan Kara, iddianameye yansıyan çarpıcı ihmalleri ve delilleri kamuoyuyla paylaştı:

32 Kez Resmi Bildirim Yapıldı: Okul yönetiminin, fail İsa Aras Mersinli'nin psikolojik durumunun iyi olmadığına dair aileye tam 32 kez yazılı ve sözlü bildirimde bulunduğu, ancak ailenin çocuğu hiçbir psikiyatrik tedavi ya da hastane sürecine yönlendirmediği saptandı.

Poligonda Atış Eğitimi: Ailenin tıbbi yardım almak yerine çocuğa poligonda atış eğitimi aldırdığı dosyadaki tespitler arasına girdi.

"Maraş Sandığı" Savunması Çöktü: Baba Uğur Mersinli'nin ifadesinde "Evdeki 7 silahı kilitli Maraş sandığında muhafaza ediyordum" iddiası bilirkişi incelemesiyle yalanlandı. Sandığın yalnızca 1 adet silah alabilecek kapasitede olduğu, silahların evde tamamen korumasız ve açıkta bırakıldığı belirlendi.

BABANIN 10 GAYRİMENKULÜNE İHTİYATİ HACİZ KONULDU

Açılan ceza davasının yanı sıra mağdur ailelerin başlattığı hukuk mücadelesi kapsamında mali tedbirler de devreye alındı. Avukat Özcan Kara, baba Uğur Mersinli’nin Mersin’de bulunan 10 adet gayrimenkulüne ve banka hesaplarına tazminat davası kapsamında ihtiyati haciz şerhi işletildiğini duyurdu.