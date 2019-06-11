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Kalafat Koyu'nda temizlik çalışması yapıldı

Muğla’nın Kızılada ile Kalafat Koyu'nda temizlik çalışması yapıldı. 20 gönüllünün katıldığı etkinlikte, 122 kilogram çöp toplandı

Kalafat Koyu'nda temizlik çalışması yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir ada ve koyda yapılan çevre temizliğinde 122 kilogram çöp toplandı.

Deniz Temiz Derneği ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen çevre temizliğine 20 gönüllü katıldı.

Temizlik için Kızılada ile Kalafat Koyu seçildi. Gönüllüler teknelerle ada ve koya ulaştı. 

Yaklaşık 4 saatte toplanan 122 kilogram çöp kıyıya getirildi. Deniz Temiz Derneğinden Ersin Özer, temizlikte ağırlıklı olarak plastik cam, balıkçı malzemeleri, yemek kapları toplandığını söyledi.

Temizlik çalışmasına katılan 11'inci sınıf öğrencisi Gül Gencer, çevre bilincine dikkat çekti. 

Gönüllülerin topladığı atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
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