Piyade Uzman Çavuş Enis Kavak... Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerden.
Önce El-Bab'ı terör örgütü IŞID'ten temizledi. Ardında Afrin'de PKK'lılarla mücadele etti.
Kavak, 7 Şubatta Bülbül Deresi Mevkisinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu yaralandı. Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Amasya'nın Suluova ilçesindeki babaevine gitti.
Uzman Çavuş saldırıda sol kulağını kaybetti, sağ kulağında ise yüzde 50 hasar oluştu. O, herzaman göreve hazırım diyor.
Gazi Enis Kavak, Terör örgütlerinin Türk ordusu karşısında tutunamayacağını söyledi.
Baba Ekrem Kavak'ın 2 oğlu da asker.
ulusal.com.tr
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