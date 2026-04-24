Kalibaf: Düşmanın siniri birliğimizle ilgilidir, sinirinizden ölün

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler” açıklamasına tepki gösterdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden, Trump’a yönelik açıklamada bulundu.​​​​​​​

Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler.” açıklamasına ilişkin Kalibaf, “Düşmanın siniri ve suçlu bakanın saçmalıkları, liderliğimizin etrafındaki birliğimizden ve onların planlarının bozulmasından kaynaklanıyor. Sinirlenin ve sinirinizden ölün.” İfadesini kullandı.

