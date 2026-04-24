Kalibaf: Düşmanın siniri birliğimizle ilgilidir, sinirinizden ölün
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler” açıklamasına tepki gösterdi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden, Trump’a yönelik açıklamada bulundu.
Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler.” açıklamasına ilişkin Kalibaf, “Düşmanın siniri ve suçlu bakanın saçmalıkları, liderliğimizin etrafındaki birliğimizden ve onların planlarının bozulmasından kaynaklanıyor. Sinirlenin ve sinirinizden ölün.” İfadesini kullandı.