Danıştay’ın iptal kararının ardından torba yasaya eklenen kalıcı yaz saati uygulamasına Elektrik Mühendisleri Odası’ndan tepki geldi. Açıklamayı EMO Saymanı İbrahim Aksöz yaptı. Yeni düzenleme ile elektrik tüketiminin arttığına dikkat çeken Aksöz, hükümete “uygulamadan vazgeçin” çağrısı yaptı.

Kalıcı yaz saati uygulamasına mühendisler tepkili.



Hükümet kalıcı yaz saati uygulamasının tasarruf sağladığı gerekçesiyle devam etmesi yönünde harekete geçti. Geçen yıl ilk defa uygulanan yaz saati, Danıştay tarafından durdurulmasına rağmen, torba tasarıya eklendi.



Enerji Bakanlığı’na göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlıyor. Ancak uygulama hem tasarruf sağlamadığı hem de öğrencilerin karanlıkta okula gitmek zorunda kaldığı gerekçesiyle kamuoyundan tepki toplamıştı.



Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Aksöz elektrik tüketiminin azalmadığını, tersine attığını vurguladı.



Aksöz hükümete “uygulamadan vazgeçin” çağrısı yaptı.



Genel Kurul’da oylamaya sunulacak olan torba tasarı kabul edilirse yaz saati uygulaması yetkisi tekrar Bakanlar Kuruluna verilecek.



Haber: Hasret Kaya

Kamera: Uğur Marangoz ​

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