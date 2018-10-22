Kalın'ın açıklamalar özetle şöyle:Kaynak: AA
Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Trump'ın dünkü görüşmesinde Türk Amerikan ilişkilerinin normalleşmesi ifade edildi.
Münbiç yol haritasının uygulanması vurgulandı.
Cemal Kaşıkçı olayı:
Bu olayın bütün yönleriyle aydınlığa kavuşturulması konusunda mutabık kalındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Mesele, menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir.
Bahçeli'nin açıklamaları:
Parti sözcümüz Ömer Çelik konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Sayın cumhurbaşkanımızın MHP'yi veya Devlet Bahçeli'yi hedef alan bir açıklama yapması söz konusu değil.
Danıştay'ın Andımız kararı:
Adalet Bakanımız başta olmak üzere bildiğiniz gibi açıklamalar yapıldı. Buradan siyasi polemik gibi tartışmaya girmeyi doğru bulmuyoruz. Milli kimliğin en geniş kuşatıcı biçimde ifade edilmesi gayet doğaldı. Türk ifadesinden kimsenin rahatsızlığı söz konusu değildir. Bu ifade okulda okutulmayınca Türklük kaybımız olmaz. Milli kimlikle ilgili bir tartışma yok. Hukuki açıdan bakıldığında da burada olay Danıştay'ın kendini yürütmenin yerine koyması ve karar vermesi
29 Ekim resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Çok coşkulu bir şekilde toplumun her kesimini kucaklayacak bir resepsiyon yapılacak ve 3. havalimanı açılışı da yapılmış olacak.
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