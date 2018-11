Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın açıklaması düzenledi. FETÖ okullarını kapatan ülkelerin sayısının 21 olduğu belirten Kalın, Fıratın doğusu konusunda "hiçbir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran yaptırımlarını da değerlendiren Kalın İran'ın önemli ticaret ortağımız olduğu ve İran'la ticaretin önemli bir bölümünün enerjide olduğunu söyledi. ABD'nin PKK elebaşlarına para ödülü koymasını "geç kalınmış bir kara" olarak yorumlayan Kalın, Akşener'in AKP'nin HDP ile yan yana gelmesi açıklamalarına da "siyasi safsata" olarak değerlendirdi.

PYD'ye YPG'ye verilen her türlü destek doğrudan doğruya PKK'ya verilen destektir. DEAŞ'a dönük Türkiye içinde ve dışında güvenlik birimlerimiz bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Burada taviz vermemiz asla söz konusu değil.



FETÖ ile mücadelede de en ufak bir taviz vermemiz mümkün değildir. Sayın cumhurbaşkanımızın son derece kararlı tutumunun belirleyici aktör olduğunu da belirtmek isterim.



Bundan sonra da FETÖ'ye karşı her yerde bu mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.



FETÖ okullarını kapatan ülke sayısı 21 olmuştur.



FIRAT'IN DOĞUSU



Burada Türkiye'ye dönük hiçbir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Burada öncelikli konu ulusal güvenliğimizi sağlamaktır. Sayın cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Ortaklarımız bir adım atmazsa biz kendimiz adım atmaya hazırız.



İRAN'A YAPTIRIMLAR



Konu çok yeni, 5 Kasım itibariyle bu yaptırımlar açıklandı ve Türkiye muaf tutulan 8 ülkeden bir tanesi 6 aylık süre içinde müzakereler devam edecek. İran önemli bir komşumuz önemli bir ticaret ortağımız. Bunun önemli bir kısmını enerji kalemi oluşturmaktadır. Detaylar netleştikçe bunları sizinle paylaşacağız



ABD'NİN PKK KARARI



ABD 3 terör örgütünün elebaşıyla ilgili böyle bir kara alması çok geç kalmış bir adımdır. Çünkü ABD PKK terör örgütünü 1997 yılında tanımıştır. Bu isimler de PKK'nın içinde yıllarca bulunmuş kişiler. Bu adımın atılması elbette pozitif bir unsur olarak not edilmelidir. Ama burada şöyle bir beklenti varsa, "bakın biz 3 yöneticiye para ödülü koyduk, ama siz de PYK YPG konusunda tutumunuzu yumuşatın" şeklindeyse böyle bir beklenti olamaz.



Bir taktik hareketi olarak bu manevrayı yapmış olabilirler PYD ve YPG'nin PKK'nın kolu olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla burada biraz amiyane tabirle birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı biz ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bunun bizim açımızdan ikna edici bir yanı söz konusu değil. Türkiye PYD konusundaki tavrını ortaya koymuştur ve bunda da bir değişiklik olmayacaktır. Bunu bir takım el çabukluklarıtla ötelemek netice vermeyecektir. Çok gecikmiş bir adımdır. Ama meselenin özüne ilişkin beklentilerimiz bakiidir.



TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI



Türkçe ezan meselesi yıllarca tartışılmış ve milletin iradesiyle çözülmüş ve kenara konulmuş bir meseledir. Bu konuyu gündeme getirmek birilerinin hala tek parti dönemine dönmek istediğini ifade eder. Bu tartışmayı dönüp dönüp tekrar gündeme getirmek sadece kamuoyunun tepkisini çekmekten başka bir işe yaramaz. Kamuoyunda karşılığı olmayan beyhude bir tartışma.



SAYIŞTAY



Ak Parti yolsuzluklar konusunda son derece net bir tavır izlemiştir.



ANDIMIZ TARTIŞMALARI - AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI



AK Partiyi HDP ile aynı cümle içinde kullanmak bile siyasi safsatadır. Akşener bu konuda bir safsata başlatmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Bu siyasi yapıyla bugüne kadar hangi partilerin ne tür ilişkiler içinde olduğunu kamuoyu bilmektedir. Ak Parti'nin Türklükle sorunu var gibi çıkarımlar siyasi safsataya giriyor. Ak Parti'nin HDP ile yan yana gelmesi açıklamalarında herhangi bir hakikat yok



Gıda fiyatlarıyla ilgili bir takım tedbirler alınıyor. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığımız bu konuyla ilgili tedbirlerini alıyor. Bu konuda vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirler bundan sonra da alınmaya devam edecek.



ulusal.com.tr