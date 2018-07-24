İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Yahudi Ulus Devlet Yasasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. "Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın İsrail Başbakanına tepkisi sert oldu. Kalın "Cumhurbaşkanımıza insan hakları dersi vermeye kalkmak, apartheid devletinin başbakanının haddine değil" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yahudi Ulus Devlet Yasası'na" yönelik eleştilerine yanıt verdi."İsrail'in en faşist, en ırkçı devlet olduğunu' kanıtladı demişti Erdoağn. Netanyahu ise Erdoğan'ın sert eleştirilerinin kendisi için en büyük iltifat olduğunu söyledi.Netanyahu, ''Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşürken, İsrail, vatandaşlarının eşit haklarını yasadan önce de yasan sonra da koruyor'' ifadelerini kullandı.İsrail lideri, 'Erdoğan'ı "Suriyelileri ve Kürtleri katletmekle" de suçladı.Netanyahu'nun bu sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, twitter hesabından yanıt verdi.Kalın Netanyahu'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "ırkçılık, işgal ve yerinden etmeye dayalı Siyonist apartheid devletinin başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları konusunda ders veremeyeceğini" belirtti.Kalın ayrıca " Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirilerin, adalet ve barış için evrensel bir çağrı olduğunu" ifade etti. "Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında." diye ekledi.