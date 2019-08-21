Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,Türkiye'nin ABD ile planladığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ilişkin, "Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın, İdlib'de Türk askeri konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin, "Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak." dedi.



"Enflasyonda bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz"

Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngördüklerini belirten Kalın, "Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır." diye konuştu.



"Arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır"

Kalın, son dönemde yaşanan orman yangınlarına ilişkin, şunları söyledi:

"Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir."



"Güvenli Bölge süreciyle ilgili görüşmeler sürüyor"

Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyinde planladığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ilişkin Kalın, şöyle devam etti:

"Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz."



"Keyfi olarak alınan kararlar değil"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.



"16 Eylül'de Ankara'da üçlü zirve gerçekleştirilecek"

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın bir soru üzerine, Erdoğan'ın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğini bildirdi.



"Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"

Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyinde planladığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ilişkin bir soruyu Kalın şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak."



"9. gözlem noktasının kapatılması söz konusu değil"

9. gözlem noktasının kapatılmasının veya başka noktaya kaydırılması söz konusu olmadığını belirten Kalın, "Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek." dedi.