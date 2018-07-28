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Kalın: Tehdit etmek ilişkilere zarar verir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'nın yaptırım tehditlerinin ilişkileri zedelediğini söyledi. Amerika'nın Türkiye'nin endişelerini anlaması gerektiğini söyleyen Kalın, "Milli güvenliğimizi tehdit eden adımları görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kalın: Tehdit etmek ilişkilere zarar verir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesinde "Türkiye-ABD ilişkileri" konulu yazı kaleme aldı. 

Kalın, papaz Brunson üzerinden Türkiye'ye tehdit eden Amerika ikili ilişkilere zarar verdiğini söyledi. İkili ilişkilerde yaşanan güven sorununa değindi. 

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olabilir. Kuşkusuz bu ilişkinin karşılıklı saygı ve müşterek çıkarlar temelinde gelişmesi halinde bu yaklaşım karşılık bulacaktır ancak Türkiye'yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez

Amerika'nın papaz Brunson'un iadesini isterken, Türkiye'nin FETÖ elebaşı için yaptığu iade talebini ise görmez geldiğini belirtti. 

Defalarca ifade edildiği üzere, ülkemizin siyasi liderinin bağımsız yargının yetki alanına giren yasal bir sürece müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bahsi geçen ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın hapse mi gireceği, ev hapsinde mi tutulacağı yoksa serbest mi bırakılacağı ancak mahkemenin verebileceği bir karardır

Türkiye'nin güvenlik alanındaki endişelerini anlaması durumunda ilişkilerin düzelebileceğini savundu Kalın. "ABD yönetiminin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda bu ilişkiyi kurtarmak ve ileri götürmek hala mümkün olabilir" diye yazdı.

Kalın, Washington'ın CIA'nın bile "terör örgütü PKK'nın Suriye kolu" olarak tanımladığı PKK/PYD-YPG ile iş birliği yaptığını hatırlattı.

Amerika ile Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ifade eden Kalın, "NATO müttefikimizin, sınırlarımızın içinde ve dışında milli güvenliğimizi tehdit eden adımlarını görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı. 

ulusal.com.tr

 
Etiketler; #İbrahim Kalın #cumhurbaşkanlığı sözcüsü
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