Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatör Graham'ın 'Kürt müttefikler' ifadesine ilişkin, "Teröristler müttefikiniz olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın ABD'nin Suriye'den çekilme süreci hakkındaki paylaşımında kullandığı "Kürt müttefikler" ifadesine ilişkin, "Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." değerlendirmesinde bulundu.



Kalın, konuya ilişkin mesajını Twitter adresinden paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Graham'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Terörist PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD ve YPG arasındaki doğrudan bağı biliyorsunuz ve bunu kamuoyu önünde de herkesten çok daha açık bir şekilde ifade ettiniz. Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." ifadesini kullandı.



Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesi

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Graham, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer vermişti:

"(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. İki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak. Başkan Donald Trump, çekilme süreci uygulanırken bu amaçların gerçekleşmesi konusunda komutanlarımız ve müttefiklerimizle çalışıyor."



Graham'ın paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da tepki göstermiş, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken eminim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

