Kalın: Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı devam ederken kameraların karşısına geçti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdlib'te çok önemli bir görev icra ettiklerini belirten Kalın, İdlib'teki gelişmeleri bütün birimlerin yakın bir şekilde izlemeye devam ettiklerini söyledi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da düzenlenecek Üçlü Zirve'de de İdlib konusunun ele alınacağını bildirdi.

"Amacımız Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan bütün bölgede güvenliği sağlamak" diyen sözcü Kalın "Fırat'ın doğusunda yaşanan hadiselerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını" ifade etti.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölgenin oluşturulması için adımların hızlı şekilde atıldığını belirten Kalın "Amacımız sadece Fırat'ın doğusunda belli bir bölgede değil, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan bütün bölgede güvenliği tamamen sağlamak. Bu bölgeyi IŞİD, PYD, PKK ve benzeri terör örgütlerinden tamamen arındırmak." diye konuştu.

İbrahim Kalın "Menbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtma, hedef saptırma türü bir yola başvurulmasına müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 Eylül'de New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler temaslarında da önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu konu olacaktır." dedi.

Özellikle İdlib konusunun da dünyanın gündeminde olmaya devam ettiğini aktaran Kalın, İdlib'den Türkiye'ye yönelik ortaya çıkabilecek yeni bir göç dalgasını önlemek amacıyla tedbirlerin sınırda değil yerinde alınması gerektiğini söyledi.

Kalın, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemle ilgili olarak ise "Annelerin, özellikle Hacire Akar annenin başlattığı direniş, o feryat, dalga dalga bütün topluma yayıldı. Bir mahşeri vicdanın ifadesi, sembolü haline geldi. Bu son derece önemli hadiseye özellikle uluslararası basının ilgisiz kalması son derece dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

