Kalkan-30 operasyonu: 51 göçmen kaçakçısı ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Kalkan-30" operasyonları kapsamında, 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kalkan-30 operasyonu: 51 göçmen kaçakçısı ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı
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Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Kalkan-30" operasyonları kapsamında, 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreci başlatıldı.

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-30" operasyonlarında 51 organizatörün ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların detaylarına ilişkin bilgi verdi:

 Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi.

Operasyonlar sonucu; 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

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