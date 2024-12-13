Kalkan-35 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 981 düzensiz göçmen yakalandı

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-35 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9'u yabancı uyruklu 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kalkan-35 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 981 düzensiz göçmen yakalandı
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Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak dün yurt genelinde "Kalkan-35" operasyonları gerçekleştirildi.

981 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kalkan-35 operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, 26 bin 438 personelin görev aldığı denetimlerde 366 bin 838 kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini verdi.

Çalışma kapsamında 8 bin 412 ekip ile 5 bin 396 noktada toplam 15 bin 250 yerin kontrol edildiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, operasyonda 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Ali Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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