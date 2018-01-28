"(Zeytin Dalı Harekatı) İnşallah bundan sonraki süreç özellikle Burseya Dağı'nın alınmasından sonra daha kolay olacaktır. Afrin de kısa süre içerisinde teröristlerden temizlenecektir. Türk milleti olarak hep birlikte Mehmetçiğimizin arkasındayız"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah bundan sonraki süreç özellikle Burseya Dağı'nın alınmasından sonra daha kolay olacaktır. Afrin de kısa süre içerisinde teröristlerden temizlenecektir. Türk milleti olarak hep birlikte Mehmetçiğimizin arkasındayız." dedi.



Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Elvan, daha sonra Karaman'da kendi adını taşıyan fuar ve kongre merkezinde incelemelerde bulundu.

Elvan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerinin Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana önemli başarılar elde ettiğini söyledi.



Terör örgütlerine verilen destek karşısında "bıçağın kemiğe dayandığını" vurgulayan Elvan, bunun neticesinde de harekatın başladığını ifade etti.



Elvan, Türk milletinin güçlü bir millet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ordumuz ve devletimiz güçlüdür. Son derece inançlı ve kararlı bir şekilde Afrin'de Mehmetçiğimiz mücadeleyi sürdürüyor. Sizler de gördünüz, PKK/PYD terör örgütü, yıllarca orada sığınaklarla ve özellikle bizim müttefik olarak bildiğimiz ülkelerin de desteğiyle çok önemli hazırlıklar yapmış. Tüneller açtıklarını, ağır silahları yerleştirdiklerini gördük. Ama buna rağmen silahlı kuvvetlerimiz gerçekten terör örgütlerine karşı müthiş bir mücadele sergiledi. Son 9 günde ise çok önemli başarılar elde etti."



Harekatın en kritik noktalardan biri olan Burseya Dağı'nın kontrol altına aldığını anımsatan Elvan, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonraki süreç özellikle Burseya Dağı'nın alınmasından sonra daha kolay olacaktır. Afrin de kısa süre içerisinde teröristlerden temizlenecektir. Türk milleti olarak hep birlikte Mehmetçiğimizin arkasındayız. Mehmetçik tabii ki zor kış şartlarında her türlü çabayı, gayreti gösteriyor. Bu kararlılığı, inancı askerimizle, subayımızla, en alt rütbedeki erinden, en üst rütbedeki Genelkurmay Başkanımıza varıncaya kadar görüyoruz. Gerçekten gurur duyacağımız bir ordumuz var. İnşallah kısa bir süre içerisinde de Afrin'i tamamıyla terör örgütlerinden temizleriz. Bu konuda en ufak bir kaygımız yok."