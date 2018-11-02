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Kalp krizi geçiren asker Görkem Sevim'den acı haber

Tunceli'de görev yaptığı karakolda kalp krizi geçirerek ölen jandarma er Görkem Sevim'in naaşı memleketi Bursa'ya gönderildi.

Kalp krizi geçiren asker Görkem Sevim'den acı haber

Tunceli'de, bir jandarma karakolunda kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Sarıtaş köyündeki Sarıtaş Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan Jandarma Er Görkem Sevim, karakolda kalp krizi geçirdi.

Sevim, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görkem Sevim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sevim'in cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli
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