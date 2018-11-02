Tunceli'de görev yaptığı karakolda kalp krizi geçirerek ölen jandarma er Görkem Sevim'in naaşı memleketi Bursa'ya gönderildi.

Tunceli'de, bir jandarma karakolunda kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Sarıtaş köyündeki Sarıtaş Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan Jandarma Er Görkem Sevim, karakolda kalp krizi geçirdi.



Sevim, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Görkem Sevim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sevim'in cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.