Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri olarak nitelendirilen "Kamikaze drone"lar semalara yükselmeye hazırlanıyor. Dronelerin adlarına TOGAN, ALPAGU VE KARGU gibi öz Türkçe isimler konuldu...

"Kamikaze drone"ların seri üretimine başlandı.



Yeni droneler, Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik şirketi tarafından geliştirildi.



Dronelerin isimleri, öz Türkçe ve savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan seçildi. Operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de "Tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor.



Tek bir er tarafından taşınabilen ve lancerden ateslenebilen ALPAGU, sabit veya hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Görevi terk veya kendini imha gibi kabiliyetleri de mevcut.



Hazırlık süresi azami 45 saniye. Menzili 5 kilometre, ağırlığı 3,7 kilogram olan ALPAGU'nun azami irtifası 400 metre. En yüksek hızı ise 80 kilometre.



Bir başka drone Kargu... Döner kanatlı kamikaze sınıfında yer alıyor. Operasyonel anlamda ALPAGU ile benzer görevleri yerine getiriyor. Bin metre azami irtifaya çıkıp saatte 72 hıza ulaşabiliyor.



TOGAN ise kesif ve gözetleme görevlerinde kullanmak uzere tasarlandı. Yazılımı, otonom zekâ ve harekât kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.



Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik belirleyebiliyor.





ulusal.com.tr