Başağaç köyünde okulun kapıları, şehitlerimizin fotoğraflarıyla donatıldı. Kampanya ile oluşturulan kütüphaneye Şehit Yavuz Selim Karaman’ın adı verildi.

Şırnak’ın merkeze bağlı Başağaç Köyü okul kütüphanesine, müdür Fatih Açıkgöz’ün çağrısı ile 60 koli kitap ulaştı. Öğretmenler, kütüphaneye Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karaman’ın adını verdi. Okul müdürü Açıkgöz ve öğretmenler, okulun dış cephesini dev Türk bayrağı deseniyle boyadı. Okulun bütün kapılarını şehitlerimizin fotoğraflarıyla ve özgeçmişleriyle donattılar. Açıkgöz, Şırnak’ın başka okullarına da şehitlerimizin adıyla kütüphaneler kurabilmek için çağrıda bulundu.

Fatih Açıkgöz, 3 yıl önce Başağaç İlkokulu/Ortaokulu’na müdür olarak atandı. Köy okulunda kütüphaneye ihtiyaç olduğunu gören Açıkgöz, sosyal medya aracılığıyla çağrıda bulundu. Türkiye’nin dört bir yanından kitap geldi. Kolilerin içinden yalnızca kitap değil “kardeşlik” mesajı içeren mektuplar da çıktı. Geçen yıl nisan ayında kütüphane kuruldu.



NİCE FATMALAR ÇIKSIN

Başağaç Köyü, çalışmanın ve azmin meyvesini de aldı. Fatma Karayalçın, TEOG birincisi oldu. Şırnak’tan daha nice Fatmalar çıksın diye öğretmenler, kitap kampanyasını genişletme kararı aldılar.

Fatih Açıkgöz, kampanyanın daha yaygın duyurulması amacıyla Şehit Kütüphaneleri Topluluğu ile iletişime geçti. Hedef iki köy okuluna daha kütüphane kurmak. Açıkgöz Aydınlık’a yaptığı açıklamada, “Doğudaki hiçbir köy okulumuzun batıdaki okullardan eksiği olmasın istiyoruz” dedi. Açıkgöz şöyle konuştu: “Vatanımız milletimiz için can vermiş şehitlerimizin isimlerinin bir ömür boyu okullarımızda yaşamasını istiyoruz. Kapılarımızı, şehitlerimizin fotoğrafları ve özgeçmişleri ile donattık. Güzel ülkemin varlığı için canını feda etmiş şehit olmuş hiçbir askerimizin polisimizin adını unutmayacağız, elimizden geldiğince yaşatmaya çalışacağız. Devletini en çok seven, görevini en iyi yapandır. Herkes, kullanmadığı, okumadığı kitapları gönderip kampanyamıza katkıda bulunabilir.”





Özlem Konur Usta/ Derya Derviş

Aydınlık