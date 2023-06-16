Kamu çalışanları dikkat! 23 Haziran'da banka hesaplarınızı kontrol edin!
Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek.
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek.
İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.
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