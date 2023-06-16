Kamu çalışanları dikkat! 23 Haziran'da banka hesaplarınızı kontrol edin!

Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek.

Kamu çalışanları dikkat! 23 Haziran'da banka hesaplarınızı kontrol edin!

Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek.

İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.

Kaynak: TRT Haber

# Kamu Çalışanları # bayram ikramiyesi
Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı Eda Ece'ye tepkiler dinmiyor! Süleymanpaşa Belediye Başkanı istifa etti Eda Eceden skandal espri
Çok Okunanlar
1 Denize girebileceğiniz en güzel yerler
2 16 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
3 23 Haziran'da banka hesaplarınızı kontrol edin!
4 Araç muayenesinde yeni dönem
5 Kadın Basketbol Takımı'ndan üzücü haber