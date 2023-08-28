Kamu emekçilerine sistem içinde çözüm yok

Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, kamu çalışanlarının haklarına ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

Koçoğlu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sistem yine "Toplu Sözleşme" oyununu oynadı. 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Bu sistem ve mevcut hükümetin ekonomi politikası içinde hiçbir çözümün çıkmayacağı bir kez daha görüldü.



Kamu çalışanlarının hiçbir talepleri karşılanmadı. Hazine ve Maliye Bakanı, “Bana bu taleplerle gelmeyiniz, kasada para yok,” diyerek Memur Sen’in talebini reddetti. Hükümetin son teklifi ise 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam oldu.



Görüldüğü Tayyip Erdoğan Hükümetinin bu sistem içinde kamu çalışanlarına ve emeklilere vereceği bir şey yoktur.



Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, umudu Hakem Kurulunda ve tahkimdedir. 4888 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Yasası gereğince Hakem Kurulu kararları kesin olduğuna göre tahkimde neyi çözecektir? Memur-Sen, emekçinin birliğinde, gücünde, mücadelesinde veya mücadele etme niyetinde de değildir. Kamu çalışanları ve emeklileri isyandadır. Bitsin bu danışıklı dövüş, kapansın sahte toplu sözleşme tiyatrosunun son perdesi!



Kamu çalışanları ve emekliler sistem dışı çözüme yöneliyorlar. Sistemin yetkili belirlediği konfederasyonun başkanı Ali Yalçın ise, emekçileri ulaşamayacağı umutlarla sistem içinde tutmaya çalışıyor. 4688 sayılı yasa ile yetkili sendikayı ve "toplu sözleşmeyi" kamu işvereni belirlemektedir. Emekçinin kaderi Cumhurbaşkanın iki dudağı arasında olamaz. Kamu çalışanları için bu sistem ve onun sendika yasası ile gidilecek bir yol kalmamıştır.



- Çağdaş dünya normlarına uygun gerçek toplu sözleşme ve grev, hak grevi ve dayanışma grevi haklarını içeren yeni bir sendika yasası için,

- Çalışanların işveren baskıları olmadan özgür iradeleri ile sendika seçme hakkı için,

- Atama ve tayinlerde liyakatın esas alınması ve huzur içinde güvenceli çalışma hakkı için

- Çalışmak, üretmek ve emeğin karşılığını almak ve bağımsız, özgür bir vatanda huzur içinde yaşamak için,



Sistemin ekonomik krizinin çözümü için dolaylı vergilerle halkımızı ve emekçileri ezen hükümetin acı ilacını içmeyeceğiz. Böyle gitmez! İsyan edenleri ve sistemden zarar gören tüm kesimleri Vatan Partisi’nin Üretim Devrimi programı temelinde birleşmeye çağırıyoruz.



Vatan Partisi olmadan köklü çözüm yoktur. Vatan Partisi’nin merkezinde olacağı Üreticilerin Milli Hükümeti çözümü, bütün Kamu Emekçilerinin de yegane çözümüdür."