Kamu işçileri için zam masası kuruluyor: Gözler cuma gününde

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde beşinci müzakere turu başlıyor. Hükûmet, uzun süredir beklenen ilk zam teklifini Cuma günü sunacak. Taraflar, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nda (TÜHİS) bir araya gelecek.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Kamu işçileri için zam masası kuruluyor: Gözler cuma gününde
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika temsilcilerini toplantıya davet etti. Kamu işçilerinin temsilcisi olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Konfederasyonları da gelişmeler üzerine kamu koordinasyon kurullarını toplayarak izlenecek yol haritasını belirledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Bakanlık aradı, yarın için toplantıya davet etti. Saat 14.00’te TÜHİS’te toplantı yapılacak. Hükûmet ilk teklifini sunacak,” dedi. Ağar, ücret teklifini gördükten sonra konfederasyonların nasıl bir tutum alacağına karar vereceklerini söyledi.

Toplu sözleşme sürecinde bugüne kadar üç müzakere turu gerçekleşti. Ancak Nisan ve Mayıs aylarında yapılan bu görüşmelerde ücret başlıklarında herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Sendikalar, taban ücretin günlük 1800 TL’ye yükseltilmesini, ilk 6 ay için yüzde 50, sonraki her 6 ay için yüzde 25 zam yapılmasını ve refah payı olarak her 6 ayda bir yüzde 10 artış verilmesini talep ediyor.

Toplu iş sözleşmesine yönelik beklentilerin karşılanmaması halinde eylem sürecinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ramazan Ağar, “Ücret tekliflerini göreceğiz, rakama göre önümüzdeki seçenekleri konuşacağız,” diyerek olası senaryolara işaret etti.

Öte yandan, konfederasyonlara bağlı birçok sendikanın işverenlerle yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı ve bazı işkollarında grev süreci başlatıldı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak hazırladıkları Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü’nü 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunarak resmî süreci başlatmıştı.

Cuma günü yapılacak toplantıda hükûmetin ilk teklifi sunmasıyla birlikte, toplu sözleşme sürecinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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