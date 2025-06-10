Kamu işçilerinin talebi net: Tıkanıklığı aşmak için grev tarihi açıklanmalıdır!

Kamuda çalışan 600 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşme süreci altıncı ayında.. Hükümetin vereceği teklifin gecikmesi de tepkilere neden oldu.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Kamu işçilerinin talebi net: Tıkanıklığı aşmak için grev tarihi açıklanmalıdır!
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Kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu iş sözleşmesi süreci altıncı ayına girdi. Ancak hükümetin hâlâ bir teklif sunmamış olması kamu işçileri arasında tepkiyle karşılandı. HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, sürecin uzamasının işçilerin mağduriyetini artırdığını belirterek, çözüm için grev tarihinin bir an önce açıklanması gerektiğini vurguladı.

Gülbaba, ocak ve şubat aylarında hazırlanan Kamu Çerçeve Protokolü’nün artık geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Enflasyon karşısında eriyen taleplerin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Gülbaba, “Altı ay geçti, ekonomik koşullar ciddi biçimde değişti. Mevcut protokol güncellenmeli” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan hâlâ resmi teklif gelmediğini hatırlatan Gülbaba, “Umarız beklentilere uygun bir teklif gelir. Ancak bu tıkanıklığın aşılması için konfederasyonlar artık grev tarihini belirleyip açıklamalı” ifadelerini kullandı.

İşçinin temel taleplerini de sıralayan Gülbaba, ağır vergi yüküne dikkat çekerek, vergi dilimlerinde düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Haftalık çalışma süresinin memurlarda olduğu gibi 40 saate indirilmesini isteyen Gülbaba, ayrıca meslek kodlarının güncellenmesi ve tayin hakkının tüm işçilere tanınması gerektiğini dile getirdi.

Toplu sözleşme sürecinin uzamasında sendikaların da sorumluluğu bulunduğunu belirten Gülbaba, kamu işçisinin artık sabrının tükendiğini, somut adım atılmaması halinde grev seçeneğinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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