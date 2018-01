Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, BBP Genel Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Kamu-Sen Başkanlar Kurulu üyeleri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



BBP Genel Merkezi'nde Destici ile görüşen Koncuk ve beraberindekiler, bir süre önce yangın çıkan makam odasında incelemede bulundu.



Yangından dolayı Genel Başkan Destici'ye "geçmiş olsun" dileğini ileten Koncuk, "Klima patlaması bu kadar yapar mı, düşünememiştim. Tabii kul yapısıdır. Olan, Allah'ın takdiridir. Allah, sizleri her türlü beladan korusun. Kamu-Sen olarak her zaman sizlerin yanınızdayız." dedi.



Destici ise Kamu-Sen Başkanlar Kurulu üyelerine ziyaret sebebiyle teşekkür ederek, olayı Allah'ın lütfuyla bir can kaybı yaşanmadan, yaralanma olmadan atlattıklarını belirtti. Destici, emniyet ve savcılığın tüm yönleriyle olayı incelediğini kaydetti.



Olayın tüm çıplaklığıyla ortaya konmasını ümit ettiklerini söyleyen Destici, makam odasının tadilatına henüz başlamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Savcılık tarafından bilirkişi tayin edildi ve klima götürüldü. Bilirkişi de incelemesini yaptı. Araştırmalar bitmeden tadilata başlamamamız söylendi. Bize, savcılık ve emniyet 'Çalışmalarımız bitti. Tadilata başlayabilirsiniz' diyene dek başlamıyoruz. Gelecek sonuçları bekliyoruz. Hassasiyetimiz, hem kamuoyunun hem de bizlerin şüphelerinin giderilmesidir. Olayın tüm çıplaklığıyla en kısa sürede ortaya konmasını ümit ediyoruz. Kamuoyunun somut bulgu ve belge olmadan birtakım hadiselerin paylaşılmasını da doğru bulmuyoruz. İnşallah olay bir kazadır. Her kurumun başına gelebilir. Rabbim bizleri esirgemiştir. Camiamıza bir kere daha 'geçmiş olsun' diyorum."