Kamuda çalışan 600 bin işçi, toplu sözleşme süreci için hükumetin ücret teklifine karşı meydanlara çıktI

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi masada bitti, meydanlarda devam ediyor. TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Kamuda çalışan 600 bin işçi, toplu sözleşme süreci için hükumetin ücret teklifine karşı meydanlara çıktı. TÜRK-İŞ önderliğinde yapılan eylemde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında hükumetin önerisinin kabul edilemeyeceği belirtilerek eylemlere devam edileceği mesajı verildi. Vatan Partisi de emekçinin eylemine destek verdi.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi masada bitti, meydanlarda devam ediyor. TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü, burada Bakan Mehmet Şimşek’e seslenerek, ücret teklifinin kabul edilemez olduğu söylendi. Basın açıklamasında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay konuştu. Kabul edilebilir ücret önerisi gelene kadar eylemlerin devam edeceğine dikkat çekti.

Atalay, gelecek hafta için eylem programının Perşembe günü temsilcilerle yapılacak toplantıda belirleneceğini anlattı.

Kamuda çalışan 600 bin işçi, toplu sözleşme süreci için hükumetin ücret teklifine karşı meydanlara çıktI - Resim : 1Bakanlık önüne kadar yaklaşık iki kilometre yürüyen işçiler coşkuyla attıkları sloganlarla taleplerini dile getirdi.

İşçiler mesaj olarak baretlerini bina duvarına astı, önlüklerini duvara bıraktı, emekçiyi simgeleyen

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da parti heyetiyle eyleme katıldı. Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada sistemin tıkandığını belirterek çözüm önerisini anlattı.

Kamu işçileri toplu sözleşme sürecinde hükumetin ikinci bir öneri yapması bekleniyor. Haziran ayı sonuna doğru da birçok sendika yasal olarak grev kararı alacak.

Kamuda çalışan 600 bin işçi, toplu sözleşme süreci için hükumetin ücret teklifine karşı meydanlara çıktI - Resim : 2

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