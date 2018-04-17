Kamuya ait 14 şeker fabrikasının ihale süreci yarın sona erecek. Satışı yapılmayan 7 şeker fabrikası için son ihale teklifleri alınacak. Yüksek kâr eden fabrikaların hızla satılması ise akıllara “teklif verilmeyen fabrikalar ne olacak?” sorusunu getirdi.

14 şeker fabrikasının özelleştirme süreci 18 Nisan itibari ile sona eriyor. Erzincan, Erzurum, Muş, Alpullu, Afyon, Elbistan ve Burdur Şeker fabrikaları için son teklifler verilecek.Özelleştirme sürecinde önce yüksek kâr eden fabrikaların hızla satıldığı görüldü. Teklif verilmeyen fabrikaların ne olacağı ise 18 Nisan tarihinde netleşecek. Fabrikaların ihale süreci dışında kalabileceği değerlendiriliyor. İhale alamayan fabrikaların kapanabileceği uyarısı yapılıyor.Şeker İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Çetin Yıldız bazı fabrikaların tek başına işlemesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Kapatılma tehlikesine işaret etti.Yıldız, Bakanlar Kurulu kararı ile Bosna Hersek’ten 20 bin tona kadar yapılacak nişasta bazlı şeker ithalatına da tepki gösterdi.Ayrıca Yıldız, hukuki olarak sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.