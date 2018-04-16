AKP bugün 2 şeker fabrikasını daha sattı. Turhal Şeker Fabrikası 596 milyon liraya, Ilgın Şeker Fabrikası ise 637 milyon liraya satıldı. Şeker-İş Sendikası ise Özelleştirme İdaresi önünde nöbet tuttu. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Şeker-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Murat Taşlıyurt, özelleştirmenin teamüllere aykırı yapıldığını açıkladı.

Kamuya ait 2 şeker fabrikası daha satıldı.Şeker fabrikalarının özelleştirme süreçleri devam ediyor. Türkşeker’e ait 3 fabrika için daha ihale yapıldı.Özelleştirme İdaresi bu kez Erzurum, Turhal ve Ilgın Şeker fabrikaları için toplandı. Turhal Şeker Fabrikası 596 milyon TL'ye Kayseri Şeker'in olurken, Ilgın Şeker Fabrikası ise 637 milyon TL’ye Alteks Tekstil’in oldu. Kar elde fabrikalar satılırken Erzurum Şeker Fabrikası için ise teklif verilmedi.Böylece 2 şeker fabrikası 1 milyar 233 milyon TL’ye satıldı.Şeker İş Sendikası gün boyu Özelleştirme İdaresi önünde ihale sürecini takip etti.Şeker İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Murat Taşlıyurt süreci hukuki olarak da takip ettiklerini vurguladı.Ulusal Kanal canlı yayına katılan Taşlıyurt, ihalenin teamüllere uygun yapılmadığına işaret etti.İçerde pazarlık görüşmeleri yapılırken ihale salonuna alınmayan CHP’liler ise tepki gösterdi.