Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak
Memur ve işçi olmak isteyenler için büyük fırsat! Kamu kurumları, belediyeler ve üniversiteler, KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar...
Kamu kurumlarında memur ve işçi olmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. TGRT Haber’e göre, TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şişli ve Bakırköy Belediyeleri gibi birçok kurum, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, KPSS şartlı ve KPSS’siz olarak farklı kategorilerde gerçekleştirilecek.
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de 2.500 polis memuru ve 200 komiser yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Kamuya yapılacak geniş çaplı alımlar, memur olma hayali kuran adaylara büyük bir fırsat sunuyor.
HANGİ KURUMLAR PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Memur ve işçi olmak isteyen binlerce kişi için kamu ilanları açıldı. İşte personel alımı yapacak bazı kurumlar ve ilanlar:
2.500 POLİS VE 200 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yıl içinde toplam 2.500 polis memuru ve 200 komiser yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Adayların, ön başvuru sürecine katılmaları gerekiyor.
Polis olmak isteyen adayların, TYT’den en az 250 puan alması şartı aranıyor.
Komiser yardımcısı alımı için ise AYT’den yeterli puanı alan adaylar, Ağustos ayında yapılacak alımlara başvurabilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 kişilik kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. Kadro dağılımı şu şekilde:
3.105 Yangın İşçisi
3.477 Destek Personeli
150 Orman Mühendisi
Bakanlık, başvuru şartları ve tarihlerini kısa süre içinde duyuracak. Başvuruların, ilan edilen tarihlerde tamamlanması gerekiyor.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 KİŞİ ALACAK
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), farklı pozisyonlarda 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.
Başvurular e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı kadrolarda toplam 737 personel alımı yapacak. Başvurular, 10 Mart 2025 tarihine kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 93 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı için ilan yayımladı. Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Aile Bakanlığı, 4 şehirde kamu personeli alımı yapacak. KPSS 60 puan ve KPSS’siz başvurular kabul edilecek.
YALOVA SYDV MUHASEBECİ ALIMI
Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belirsiz süreli sözleşmeli olarak 1 muhasebeci alacak. Başvurular, 4 Mart 2025’e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Adayların gerekli belgeleri 5 Mart 2025 saat 17:00'a kadar vakfa teslim etmeleri gerekiyor.
ELMADAĞ SYDV PERSONEL ALIMI
Elmadağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi’nde görevlendirilmek üzere 2 personel alacak:
Koordinatör Personel (1 Kişi): Belirli süreli sözleşmeli. Başvurular, 28 Şubat 2025’e kadar vakfa şahsen yapılacak.
Eğitici Personel (1 Kişi - Kadın): Belirli süreli sözleşmeli. Başvurular 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında vakfa şahsen yapılacak.
ÇİFTLİKKÖY SYDV PROJE KOORDİNATÖRÜ ALIMI
Çiftlikköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Öveçli Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) görevlendirilmek üzere 1 kadın Proje Koordinatörü alacak. Başvurular, 5 Mart 2025’e kadar şahsen yapılacak.
SİVAS ÖĞRETMENEVİ 2 PERSONEL ALACAK
Sivas Öğretmenevi, 2 personel alımı yapacak. Başvurular, 28 Şubat 2025’e kadar şahsen kabul edilecek.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK
Şişli Belediye Başkanlığı, 15 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabilecek.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ 60 MEMUR ALIMI YAPACAK
Bakırköy Belediye Başkanlığı, 60 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-9 Nisan 2025 tarihleri arasında Bakırköy Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek.