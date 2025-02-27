Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak

Memur ve işçi olmak isteyenler için büyük fırsat! Kamu kurumları, belediyeler ve üniversiteler, KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 1

Kamu kurumlarında memur ve işçi olmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. TGRT Haber’e göre, TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şişli ve Bakırköy Belediyeleri gibi birçok kurum, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, KPSS şartlı ve KPSS’siz olarak farklı kategorilerde gerçekleştirilecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 2

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de 2.500 polis memuru ve 200 komiser yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Kamuya yapılacak geniş çaplı alımlar, memur olma hayali kuran adaylara büyük bir fırsat sunuyor.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 3

HANGİ KURUMLAR PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Memur ve işçi olmak isteyen binlerce kişi için kamu ilanları açıldı. İşte personel alımı yapacak bazı kurumlar ve ilanlar:

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 4

2.500 POLİS VE 200 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yıl içinde toplam 2.500 polis memuru ve 200 komiser yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Adayların, ön başvuru sürecine katılmaları gerekiyor.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 5

Polis olmak isteyen adayların, TYT’den en az 250 puan alması şartı aranıyor.

Komiser yardımcısı alımı için ise AYT’den yeterli puanı alan adaylar, Ağustos ayında yapılacak alımlara başvurabilecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 6

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 kişilik kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. Kadro dağılımı şu şekilde:

3.105 Yangın İşçisi

3.477 Destek Personeli

150 Orman Mühendisi

Bakanlık, başvuru şartları ve tarihlerini kısa süre içinde duyuracak. Başvuruların, ilan edilen tarihlerde tamamlanması gerekiyor.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 7

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 KİŞİ ALACAK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), farklı pozisyonlarda 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 8

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı kadrolarda toplam 737 personel alımı yapacak. Başvurular, 10 Mart 2025 tarihine kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 9

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 93 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı için ilan yayımladı. Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 10

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Aile Bakanlığı, 4 şehirde kamu personeli alımı yapacak. KPSS 60 puan ve KPSS’siz başvurular kabul edilecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 11

YALOVA SYDV MUHASEBECİ ALIMI

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belirsiz süreli sözleşmeli olarak 1 muhasebeci alacak. Başvurular, 4 Mart 2025’e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Adayların gerekli belgeleri 5 Mart 2025 saat 17:00'a kadar vakfa teslim etmeleri gerekiyor.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 12

ELMADAĞ SYDV PERSONEL ALIMI

Elmadağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi’nde görevlendirilmek üzere 2 personel alacak:

Koordinatör Personel (1 Kişi): Belirli süreli sözleşmeli. Başvurular, 28 Şubat 2025’e kadar vakfa şahsen yapılacak.

Eğitici Personel (1 Kişi - Kadın): Belirli süreli sözleşmeli. Başvurular 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında vakfa şahsen yapılacak.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 13

ÇİFTLİKKÖY SYDV PROJE KOORDİNATÖRÜ ALIMI

Çiftlikköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Öveçli Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) görevlendirilmek üzere 1 kadın Proje Koordinatörü alacak. Başvurular, 5 Mart 2025’e kadar şahsen yapılacak.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 14

SİVAS ÖĞRETMENEVİ 2 PERSONEL ALACAK

Sivas Öğretmenevi, 2 personel alımı yapacak. Başvurular, 28 Şubat 2025’e kadar şahsen kabul edilecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 15

ŞİŞLİ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Şişli Belediye Başkanlığı, 15 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabilecek.

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Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak - Resim: 16

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 60 MEMUR ALIMI YAPACAK

Bakırköy Belediye Başkanlığı, 60 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-9 Nisan 2025 tarihleri arasında Bakırköy Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek.

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