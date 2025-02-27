Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS’li ve KPSS’siz binlerce kişi işe alınacak

Kamu kurumlarında memur ve işçi olmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. TGRT Haber’e göre, TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şişli ve Bakırköy Belediyeleri gibi birçok kurum, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, KPSS şartlı ve KPSS’siz olarak farklı kategorilerde gerçekleştirilecek.