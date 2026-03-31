Kamuya sızan FETÖ'cülere operasyon! 5'i görevde 12 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 5'i görevde toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Simge Sarıyar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli kamu kurumlarından 5'i görevde olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

MİT VE EMNİYET'TEN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordineli olarak görev aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 12 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı belirlendi. Şüphelilerin ayrıca örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Tespit edilen kişilerin bir kısmı hakkında ise örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların yer aldığı kaydedildi.

ANKARA MERKEZLİ 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Haklarında örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen şüphelilerin yakalanması için adli makamlarca harekete geçildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şahısları yakalamak amacıyla Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fetö operasyon
